Студентка МПГУ пожаловалась на охранника общежития, смотревшего на нее в душе

Студентка Московского педагогического государственного университета (МПГУ) написала заявление в правоохранительные органы на охранника общежития. Он зашел в душ, когда девушка там мылась, сообщает « Осторожно, Москва ».

Инцидент произошел в общежитии. Когда студентка мылась в душе, охранник зашел в душевую и был там несколько минут.

Потом девушка поговорила со знакомыми. Выяснилось, что в соседних душевых было то же самое. Они просили охранника выйти, но тот этого не делал.

«У нас три душевые, оказалось, что он в каждую зашел и смотрел. Одна девочка даже попросила его выйти, но он никак не отреагировал», — отметила студентка МПГУ.

Студентка написала заявление в полицию. Охранника пока не уволили.

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