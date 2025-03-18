Бывшего мужа телеведущей Юлии Коваль посадили на 17 лет за педофилию

Бывшего мужа телеведущей канала «Пятница!» и МАТЧ ТВ Юлии Коваль приговорили к 17 годам тюрьмы за педофилию. 50-летний Михаил Штырлин будет отбывать наказание в колонии строго режима, сообщает Spletnik .

Суд назначил Штырлину выплатить компенсацию в размере 2,4 млн рублей семьям девочек, которые пострадали от его действий. Правоохранители расследовали преступление несколько лет.

Бизнесмен летом 2020 года отправился в командировку из Москвы в Краснодар. Там его заключили в изолятор из-за нескольких эпизодов домогательств к школьницам.

Штырлин — предприниматель, винодел и глава группы компаний «Легенда Крыма». Ранее он был женат на Коваль, с которой познакомился, когда телеведущей было 19 лет. У пары родился сын Тимофей, но в 2019 году они расстались. Коваль заявила, что причиной стала постоянная ревность Штырлина.