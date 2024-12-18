Студента из КНР арестовали за контрабанду оружия

В Москве 27-летнего китайского студента задержали за контрабанду оружия. Он присылал на родину бронежилеты, гильзы, а также ряд других видов снаряжения, сообщает SHOT .

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски у 27-летнего уроженца КНР, который учится в московском университете на факультете авиастроения и проживает в местном общежитии. У него обнаружили около 100 предметов вооружения и снаряжения, изготовленного СССР и Россией. Среди них — бронеплиты от бронежилета, изделия, визуально похожие на противотанковый гранатомет, и другие вещи.

Молодой человек заявил, что все это приобрел в Сети. Против уроженца Китая открыли два уголовных дела в рамках статьи «Контрабанда военной техники». Также ему запрещено выезжать из региона.

Ранее француза задержали на таможне РФ. У него нашли 30 таблеток фенобарбитала.