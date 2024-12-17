Француза задержали на таможне РФ с 30 таблетками фенобарбитала

Российские таможенники задержали на границе 61-летнего француза, у которого при себе была пачка таблеток с психотропным веществом, сообщает SHOT .

Мужчина попытался пройти границу России и Эстонии через таможенный пост Ивангород. В ходе осмотра у иностранца нашли коробку с 30 таблетками фенобарбитала. Он является психотропным веществом. Нарушителя сразу задержали.

На сегодняшний день решается вопрос о возбуждении дела по статье о контрабанде наркотических и психотропных веществ. Задержанному может грозить до 7 лет тюрьмы.

Ранее в Нижегородской области задержали супружескую пару с 1 кг мефедрона. Инспекторы предположили наркотическое опьянение у женщины-водителя, когда остановили машину для проверки. Ее муж попытался дать полицейским взятку.