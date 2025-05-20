Студент переделал сигнальный пистолет на боевой и отправился гулять по Москве

15 мая полицейские решили досмотреть подозрительного 20-летнего парня в БЦ «Ильинка». Оказалось, что у него при себе был сигнальный пистолет, переделанный в боевой прямо на паре в колледже, сообщает Baza .

Парень выглядел подозрительно, а при приближении полицейских заметно нервничал. При досмотре в кармане у него обнаружили пистолет. Уже во время допроса в участке появилась интересная предыстория.

Задержанный является студентом Московского индустриального колледжа. В апреле через мессенджер он купил сигнальный пистолет калибра 9 мм, который переделал в боевой прямо на паре по слесарному делу.

Для этого парень использовал шуруповерт. С помощью инструмента он просверлил заваренное отверстие ствола. При этом ни преподаватель, ни однокурсники не задали ему ни одного вопроса. Пистолет изъяли, а студент теперь находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном изготовлении оружия.

Ранее сотрудники полиции провели задержание бойца ММА Михаила Аллахвердяна в Москве. У него, предположительно, обнаружили переделанный пистолет.