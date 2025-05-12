Полиция задержала в Москве бойца ММА с кустарно переделанным пистолетом

Сотрудники полиции провели задержание бойца ММА Михаила Аллахвердяна в Москве. У него, предположительно, обнаружили переделанный пистолет, сообщает Sport Baza .

В ночь с 4 на 5 мая работники ГИБДД остановили для проверки документов Cadillac Escalade, в котором сидел 33-летний Михаил Аллахвердян. Во время беседы инспекторы увидели странную кожаную сумку. Она лежала за водительским сиденьем.

Там сотрудник ГАИ обнаружил, предположительно, пистолет. Аллахвердян уверял, что он как раз вез оружие в полицию, чтобы сдать.

Инспектор ГАИ внимательно осмотрел пистолет и заметил странности. У оружия, предположительно, была спилена перегородка и изменен канал ствола. Полицейский вызвал следственно-экспертную группу. Оружие забрали на экспертизу.

По ее итогам стало известно, что при Аллахвердяне, предположительно, обнаружили кустарно переделанный Retay S2022-O калибра 9 мм. После доработки оружие превратилось в огнестрельное.

На данный момент спортсмена отпустили. Но против него могут открыть уголовное дело.

Аллахвердян — профессиональный боец ММА. Он сражается в полутяжелом весе. Впервые на ринг вышел в 2013 году и с тех пор постоянно участвует в соревнованиях.