Студент МГУ покончил с собой в общежитии после проваленной сессии

Студент третьего курса МГУ покончил с собой в общежитии на Воробьевых горах, сообщает Mash .

Друзья замечали, что в последнее время 20-летний юноша был подавленным, плохо спал и постоянно нервничал из-за сессии.

За несколько минут до происшествия молодой человек вместе с соседом по комнате собирался пойти в столовую. В тот момент, когда его друг вышел за дверь, студент свел счеты с жизнью.

Он учился на механико-математическом факультете МГУ.

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