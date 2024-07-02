Школьник из Рузы хотел покончить с собой после того, как завалил ОГЭ

Школьник из Тучковской школы № 2 городского округа Руза завалил ОГЭ по всем предметам, затем он пообещал учителю расстрелять одноклассников и покончить с собой, сообщает SHOT .

Вечером 1 июля подросток написал сообщение классному руководителю. Он сказал, что планирует расстрелять одноклассников, а после этого покончить с собой. Учитель вспомнил, что на днях мальчика видели, когда он странно бродил возле школы. Педагог сообщил о планах ученика в полицию.

Полицейские пришли домой к школьнику. У него не обнаружили огнестрельного оружия, но нашли резиновый жгут, который он приобрел на маркетплейсе на днях.

Подросток объяснил, что убивать не хотел, а просто со злости написал сообщение учителю. Но при этом он обдумывал суицид, так как его отец был сильно недоволен проваленными экзаменами и на эмоциях посоветовал сыну покончить жизнь самоубийством.

Медики осмотрели школьника. Сейчас он доставлен в психиатрическую больницу. С отцом подростка работает полиция.