Студент-каратист из Краснодара совращал мальчиков в поездках на соревнования

В Казани задержали 18-летнего студента-каратиста из Краснодара. За 2 года он совратил семеро детей, сообщает издание Kazanfirst .

О преступлениях парня стало известно в ноябре 2024 года — его задержали за насилие над 13-летним мальчиком. Оказалось, что это далеко не первый случай.

Студент начал совращать детей еще в 2022 году. Его жертвами были несовершеннолетние в возрасте от 10 до 16 лет. При чем все они — мальчики. Преступления происходили во время поездок команды Краснодарского края по городам для участия в соревнованиях.

Один из таких инцидентов произошел в столице Татарстана в прошлом году. Родители 15-летнего парня, пострадавшего от насильственных действий, обратились в полицию.

Правоохранители вычислили подозреваемого — 18-летнего студента из Краснодара. Свою вину спортсмен не признал и отказался давать показания.

Ранее в Санкт-Петербурге 22-летний грузчик вступил в интимную связь с 13-летней школьницей. Мать несовершеннолетней обратилась в полицию. На следующий день подозреваемый был задержан.