Грузчик изнасиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге

сегодня в 14:23

В Санкт-Петербурге 22-летний грузчик вступил в интимную связь с 13-летней школьницей, сообщает РЕН ТВ .

Мужчина совратил девочку. Инцидент произошел в поселке Парголово 11 января.

Мать несовершеннолетней обратилась в полицию. На следующий день подозреваемый был задержан.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве таксист-мигрант домогался 15-летней девочки, не выпуская ее из авто. Была организована доследственная проверка.