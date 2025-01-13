Грузчик изнасиловал 13-летнюю школьницу в Петербурге
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В Санкт-Петербурге 22-летний грузчик вступил в интимную связь с 13-летней школьницей, сообщает РЕН ТВ.
Мужчина совратил девочку. Инцидент произошел в поселке Парголово 11 января.
Мать несовершеннолетней обратилась в полицию. На следующий день подозреваемый был задержан.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве таксист-мигрант домогался 15-летней девочки, не выпуская ее из авто. Была организована доследственная проверка.