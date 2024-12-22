Студент 2 курса РУДН обвинен в вербовке знакомых в террористическую организацию

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание мужчины, который учится на втором курсе московского Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Ему выдвинули обвинения в вербовке знакомых в ряды одной из террористических организаций, рассказали ТАСС в силовых структурах.

Правоохранители задержали российского гражданина Арби Д. У мужчины было высшее образование, однако он все равно учился в РУДН на втором курсе.

Арби Д. не работал. Раньше судим не был.

Мужчине предъявили обвинения по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России — «Склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма». В столичном Останкинском суде отметили, что Арби Д. отправили под стражу. Он пробудет там до 21 января 2025 года.

Ранее Guardian писало, что западные спецслужбы стали активнее пытаться вербовать россиян.