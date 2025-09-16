Строящиеся дома нового ЖК пылают на юге Москвы

сегодня в 10:16

Пожар произошел на стройке в Даниловском районе Москвы

В Даниловском районе на юге столицы загорелась стройка. Очевидцы делятся видео пожара в Сети, сообщает « Осторожно, Москва ».

По предварительным данным, эпицентр возгорания находится в районе строящегося ЖК «Зиларт». Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

С разных концов района видно, как черный дым поднимается в небо. Задымление довольно сильное.

Ранее в центре столицы оперативно ликвидировали возгорание в здании музея «Собрание», расположенного на Солянке. Источником пожара стала серверная комната площадью 5 кв. м.