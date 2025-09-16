Строящиеся дома нового ЖК пылают на юге Москвы
Пожар произошел на стройке в Даниловском районе Москвы
Фото - © t.me/ostorozhno_moskva
В Даниловском районе на юге столицы загорелась стройка. Очевидцы делятся видео пожара в Сети, сообщает «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, эпицентр возгорания находится в районе строящегося ЖК «Зиларт». Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.
С разных концов района видно, как черный дым поднимается в небо. Задымление довольно сильное.
Ранее в центре столицы оперативно ликвидировали возгорание в здании музея «Собрание», расположенного на Солянке. Источником пожара стала серверная комната площадью 5 кв. м.