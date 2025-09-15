В московском музее «Собрание» произошел пожар

В центре столицы оперативно ликвидировано возгорание в здании музея «Собрание», расположенного на Солянке, сообщает агентство «Москва» .

По уточненным данным, источником пожара стала серверная комната площадью 5 квадратных метров. Огонь был быстро локализован силами пожарно-спасательных подразделений.

Предварительная информация о площади возгорания в 20 квадратных метров не подтвердилась — инцидент оказался менее масштабным. Пострадавших в результате ЧП нет, экспозиция музея не пострадала. Причины возгорания устанавливаются специалистами.

Музей «Собрание» известен своей коллекцией редких музыкальных инструментов, механических устройств и произведений искусства.