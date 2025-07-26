Строительными лесами обнесли здание «Крокуса» в Подмосковье, где случился теракт

Здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где в марте 2024 года произошел теракт, обнесли строительными лесами. С крыши пропали обгоревшие и поврежденные буквы вывески из стали, сообщает MSK1 .

На опубликованных фото видно, что здание окружили строительными лесами. Также у «Крокус Сити Холла» заметили грузовик и рабочих. При этом металлоконструкции с внешней части строения кажутся новыми.

Теракт в ТЦ произошел 22 марта 2024 года, он унес жизни 149 человек. Исполнители пытались уехать на Украину, но были задержаны в Брянской области. После этого силовики нашли их соучастников, которых задержали в дагестанском Каспийске.

Позднее выяснилось, что оружие для атаки на «Крокус» доставили из Дагестана на авто с тайником.