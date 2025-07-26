Оружие для атаки на «Крокус» доставили из Дагестана на авто с тайником

Устроившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске получили оружие от пособников в Дагестане. Его доставили в авто с секретным тайником, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, с которыми ознакомились журналисты.

Отсек сделали в Mistubishi. В нем спрятали оружие и патроны. Затем автомобиль привез «посылку» в Москву. Передача осуществлялась в лесу в Московском регионе 21 марта 2021 года.

На Дмитровском шоссе в 15 километрах от МКАД один из исполнителей теракта получил три автомата Калашникова и один пистолет Макарова. Также ему передали минимум 1,3 тыс. патронов.

Преступник положил оружие и боеприпасы в свою машину Renault, после чего транспортировал их на съемную квартиру в деревню Путилково в Красногорске. Там оружие хранилось до момента теракта.

Теракт в «Крокусе» случился 22 марта 2024 года. Тогда были убиты 149 человек. Четыре исполнителя хотели укрыться на Украине, но их задержали в Брянской области и доставили в Москву для проведения следственных действий. Затем нашли и соучастников мужчин, которых задержали в дагестанском Каспийске.