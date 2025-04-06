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Строительный кран рухнул у детской площадки в Москве

Строительный кран рухнул на территории стройки на Выборгской улице в Москве и повредил бетономешалку, сообщает Baza .

Инцидент произошел недалеко от детской площадки.

Отмечается, что кран наехал на яму, под ним провалилась земля, стрела крана рухнула на автомобиль.

Водитель бетономешалки успел покинуть кабину за пару минут до падения крана.

Ранее сообщалось, что на Симферопольском шоссе в районе дома № 14А водитель легкового автомобиля не справился с движением и врезался в мачту городского освещения. Из-за этого на дороге образовался затор.