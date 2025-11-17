Строители заблокированы на горящей элитной стройке в центре Москвы

Возгорание произошло на элитной стройке в центре столицы, несколько работников заблокированы огнем, сообщает SHOT .

Пожар произошел на строительных лесах с 1 по 5 этаж возле здания в районе Соймоновского проезда около храма Христа Спасителя. Там рабочие строят ЖК Le Dome. Кроме того, горят стройматериалы во дворе.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по столице, пожарные локализовали возгорание на строящемся объекте. Информации о пострадавших в данном ЧП нет.

Тушением огня занимаются 77 человек и 22 единицы техники.

