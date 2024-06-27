Строители прокатились в чаше, подвешенной на подъемном кране в Мытищах

Очевидцы сняли на видео рабочих на бульваре летчицы Нины Распоповой в Мытищах. Строители прокатились на чаше для бетона, которую с высоты вместе с людьми спустил подъемный кран, сообщает «Подъем» .

В ГК ПИК, которая отвечает за проведение работ на данном объекте, сообщили, что выписали подрядчику штраф. Также от рабочих потребовали не заниматься экстримом, а также не повторять подобное на стройплощадке.

Это поведение не соответствует принятым стандартам техники безопасности. Монтажники и крановщик, которые трудятся в подрядной компании и допустили нарушения, отстранены от работы на всех площадках ПИК.

Еще компания провела работу со всеми своими подрядчиками, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем.