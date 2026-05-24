Стример Иван Insider пропал в Москве
Фото - © @in51der
В Москве родственники уже неделю разыскивают пропавшего без вести стримера Ивана Insider Андреева, сообщает 112.
По словам друзей, Иван перестал выходить на связь 18 мая. В этот день молодой человек отправился на встречу, после которой должен был улететь в Сербию, но загадочно исчез.
Иван Андреев активно ведет стримы с 2017 года. На него подписаны десятки тысяч человек.
