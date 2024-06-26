«Стрептококаи» и «стафилококай» предлагал суши-бар, где отравились жители Курска
Блюдо «стрептококаи» готовили в суши-баре Курска, где выявили сальмонеллез
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В меню суши-бара в Курске, где отравились 13 человек, были блюда с названиями «стрептококаи» и «стафилококай». Точная причина отравления неизвестна, сообщает URA.ru.
У гостей, посетивших бар, медики подтвердили диагноз сальмонеллез.
По данным РИА Новости, суши-бар применял при готовке несертифицированное филе цыпленка. ИП Растам Мохаммад Шариф Исмаилович, которому принадлежит заведение, уже попадал в поле зрения с аналогичными нарушениями.
Остальные обстоятельства происшествия не уточняются.