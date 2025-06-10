Стрелок, убивший скейтера в Москве, получил 24 года лишения свободы

Мосгорсуд признал 36-летнего Андрея Демина виновным по нескольким статьям и назначил ему наказание в виде 24 лет заключения с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

6 июня 2024 года Андрей Демин подкараулил у подъезда скейтера Константина Балишанского и расстрелял его из автомата, а затем скрылся в Матвеевском лесу. При задержании он открыл огонь по полицейским и был тяжело ранен в голову. Стрелок впал в кому и 18 дней провел в реанимации. Мужчина планировал убийство с 2019 года из-за личной неприязни.

Он признан виновным в преступлениях по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия), части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

Кроме того, городской суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего, общая сумма которого составила 5 млн рублей.