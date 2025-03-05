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Стрелка, ранившего девушку в Петербурге, обнаружили мертвым в машине

Стрелка, ранившего женщину на Кронверкском проспекте в Петербурге, сотрудники полиции обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и региону.

Тело подозреваемого нашли с огнестрельным ранением головы.

Отмечается, что 38-летняя петербурженка, госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Известно, что 53-летний уроженец Псковской области ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность.

Ранее сообщалось, что оперативные службы Санкт-Петербурга стянулись на Васильевский остров из-за того, что вечером 4 марта неизвестный открыл стрельбу прямо из окна дома.