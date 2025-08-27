Стрелявший в американской Миннесоте купил оружие законно

Как рассказал глава городской полиции Брайан Охара, для нападения использовались винтовка, дробовик и пистолет. По его словам, все оружие было приобретено законно.

По данным NBC, в результате стрельбы пострадали минимум 20 человек, еще трое погибли. По предварительной информации, стрелявшего нашли мертвым.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему уже доложили о произошедшей стрельбе. По его словам, сотрудники Федерального бюро расследований незамедлительно прибыли на место инцидента. Президент также отметил, что администрация Белого дома продолжит следить за развитием этой трагической ситуации.