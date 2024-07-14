Стрелявшего в Трампа не задержали

Секретная служба начала расследование после покушения на Трампа

Секретная служба начала расследование после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС .

Секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге Трампа, стрелявший пока не пойман, сообщает медиакомпания RSBN, на которую ссылается российское агентство.

Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь, его увели сотрудники охраны.

Трамп ранен в голову, он грозил кулаком, обращаясь к стрелку в толпе.