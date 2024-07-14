Стрелявшего в Трампа не задержали
Секретная служба начала расследование после покушения на Трампа
Секретная служба начала расследование после покушения на экс-президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.
Секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге Трампа, стрелявший пока не пойман, сообщает медиакомпания RSBN, на которую ссылается российское агентство.
Ранее звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь, его увели сотрудники охраны.
Трамп ранен в голову, он грозил кулаком, обращаясь к стрелку в толпе.