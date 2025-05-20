Стрелял из окна: в Кемерове задержали «пулеметчика»

В ходе происшествия пострадал один человек. Он сделал замечание стрелку, но тот прицелился и выстрелил в него, а затем начал стрелять в других прохожих. Начался конфликт.

Полиция изъяла оружие и задержала нарушителя. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по статье о хулиганстве. Пострадавший не обращался к медикам.

Ранее в Москве 20-летний студент переделал прямо во время пары в колледже сигнальный пистолет в боевой и пошел гулять по городу. Полицейские решили проверить подозрительного мужчину и при осмотре обнаружили у него в кармане оружие. В апреле он купил через мессенджер сигнальный пистолет калибра 9 мм и сумел сделать из него боевой на занятии по слесарному делу.