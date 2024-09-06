Стрельбу у школы в Красноярске устроил пьяный 31-летний мужчина

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SHOT: стрельбу из ружья у школы в Красноярске открыл пьяный мужчина

Стрельбу у красноярской школы №66 из пневматического ружья открыл 31-летний мужчина в сильном алкогольном опьянении, сообщает SHOT .

По оперативной информации, стрелок закрылся в квартире на Аэровокзальной улице. На месте работает Росгвардия.

В настоящее время неизвестно, есть ли в жилье нетрезвого мужчины заложники.

Ранее сообщалось, что после стрельбы у школы №66 полиция оцепила территорию и никого не впускает на этот участок.