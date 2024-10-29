Стрельба около дома: в Красногорске задержали участников конфликта

Подмосковные полицейские задержали и доставили в участок участников конфликта со стрельбой около жилого дома на бульваре Космонавтов в Красногорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.

Были задержаны мужчины в возрасте от 21 года до 45 лет. У одного из злоумышленников при себе был аэрозольный пистолет. Именно из этого оружия были произведены выстрелы в воздух.

Предварительно, пострадавших в конфликте нет. Соответствующих сообщений из медучреждений не поступало.

Сейчас полицейские занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего.

Ранее стрельбу слышали в ЖК «Изумрудные холмы». Было не менее пяти выстрелов. В ходе конфликта видели, как одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой.