В Красногорске толпа молодых людей устроила стрельбу

В районе ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске произошла стрельба, сообщает SHOT .

По словам очевидцев, были слышны около пяти выстрелов.

По предварительной информации, одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая в свою очередь открыла огонь. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что массовая драка со стрельбой распугала посетителей Центрального парка в Пушкине.