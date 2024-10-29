В Красногорске толпа молодых людей устроила стрельбу
В районе ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске произошла стрельба, сообщает SHOT.
По словам очевидцев, были слышны около пяти выстрелов.
По предварительной информации, одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая в свою очередь открыла огонь. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что массовая драка со стрельбой распугала посетителей Центрального парка в Пушкине.