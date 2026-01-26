Стрела приземлилась на бытовку: автокран завалился набок на стройке в Москве

Автокран рухнул на стройплощадке на юго-западе Москвы

На строительной площадке, расположенной в Юго-Западном округе столицы, упал автокран, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

Инцидент случился на пересечении проспекта Вернадского и улицы Косыгина. На фотографиях, сделанных на месте ЧП, видно, что спецтехника валяется на боку. Стрела крана приземлилась на бытовку и смяла ее.

В результате произошедшего никто не пострадал. Сейчас завалившийся автокран поднимают на колеса.

Ранее экскаватор упал с прицепа на съезде с МКАД на СВХ. Движение транспорта было перекрыто.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.