Страшные кадры с МКАД: опубликовано фото сгоревшей после ДТП машины

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Опубликовано фото «ГАЗели», загоревшейся после столкновения на МКАД

«ГАЗель» загорелась в результате столкновения с легковым автомобилем на МКАД, фотографии последствий публикует пресс-служба МЧС России.

BMW и «ГАЗель» столкнулись на 101 км МКАД. В результате последняя вспыхнула. На месте аварии работают 8 сотрудников МЧС РФ и 2 единицы техники.

Они вытащили из легковушки пострадавшего водителя и погасили пламя, охватившее грузовик на 4 «квадратах».

На кадрах, опубликованных чрезвычайным ведомством, видно сильно искореженную иномарку, у нее нет передней части, а крыша срезана. «ГАЗель» вся в пене — выгорел обтянутый тентом кузов.

В данный момент движение в районе ДТП затруднено. Водителей просят искать альтернативные пути.