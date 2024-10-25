Пожар на МКАД: машина загорелась после дорожной аварии
Автомобиль загорелся после ДТП на МКАД
На внутренней стороне 101-го км МКАД столкнулись две машины, после этого один автомобиль загорелся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте инцидента работают оперативные службы мегаполиса. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем уточняются.
Движение в районе дорожной аварии затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе ДТП образовался затор протяженностью свыше 6,5 км.