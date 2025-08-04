Страшные кадры: разрушительный торнадо соединил небо и землю в Китае

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Мощный торнадо на севере Китая сняли на видео

Мощный торнадо пронесся по северу Китая. Очевидцы запечатлели, как он тянется от земли до неба. Кадры публикует SHOT .

Ураган прошел рядом с городом Чифэн. Стихия разнесла постройки и оставила множество домов без электричества. О наличии пострадавших информации нет.

Нашлись смелые очевидцы, которые вплотную приблизились к атмосферному вихрю. Они запечатлели его во всей красе. На опубликованном видео торнадо выглядит впечатляюще, но в то же время устрашающе.

Столб ветра, гуляющий прямо возле домов, растянулся от земли до неба. В кадр также попали разрушенные постройки.

Ранее торнадо заметили в американском штате Южная Дакота. Во время урагана также пошел град.