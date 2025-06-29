Опубликованы кадры торнадо в американском штате Южная Дакота
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РБК опубликовал кадры необычного, извивающегося торнадо в американском штате Южная Дакота. Национальная метеорологическая служба США предупредила жителей о такой опасности.
Синоптики не исключают, что во время торнадо может пойти град. Он будет крупным, размером с шар для настольного тенниса.
На опубликованном видео торнадо выглядит зловеще. Рядом с эпицентром дует сильный ветер.
Ранее в американской Флориде произошло мощное торнадо. Сильный ветер поднял целый дом и срывает крыши с иных домовладений.