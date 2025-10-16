Страшные истории: где и когда косатки нападали на людей

У берегов Португалии киты-убийцы напали на два парусных судна, одна из яхт затонула, но пятерых пассажиров удалось спасти, сообщает «Вечерняя Москва» .

В 1971 году в парке развлечений SeaWorld произошел инцидент с участием дрессировщицы Аннет Экис и косатки по кличке Шаму. В рамках рекламной акции планировалось, что Экис будет кататься на Шаму верхом. Однако во время выступления женщина потеряла равновесие и упала, после чего Шаму ухватила ее за ногу. Косатка начала кружить по бассейну, волоча за собой испуганную и кричащую от боли сотрудницу. В конечном итоге Экис была извлечена из воды, но получила серьезные травмы.

Спустя полвека, в 2022 году, у берегов Испании в акватории Средиземного моря группа косаток атаковала парусное судно. Животные намеренно таранили корпус, нанося повреждения обшивке и разрушая элементы конструкции.

Экипаж пытался отпугнуть агрессоров с помощью средств пиротехники и акустических сигналов, но это не возымело никакого эффекта. В результате полученных повреждений судно пошло ко дну. К счастью, береговой охране удалось эвакуировать всех находившихся на борту людей. Парусник затонул.

