Страшное зрелище: опубликованы кадры удара баллистической ракетой по Днепру

Военный корреспондент Роман Сапоньков в своем Telegram-канале опубликовал фото и видео удара ВС РФ баллистической ракетой по Днепру. Он отметил, что это красивое и «реально страшное» зрелище.

На записях видно, как из-за туч с огромной скоростью будто «вываливаются» части баллистической ракеты. Они бьют по объектам в разных частях района Днепра и ярко светятся. Также ракета издает сильный шум во время падения.

По имеющейся информации, атаковать Днепр могли с использованием новейших баллистических ракет РС-26 «Рубеж». Ядерной боеголовки у них не было.

Ракета, предположительно, весит 50 тонн. Ее запустили с полигона «Капустин Яр» из Астраханской области. До Днепра она долетела всего за 5 минут.

Ранее американский телеканал CBS заявил, что Россия атаковала Днепр баллистической ракетой средней дальности. Но она не была межконтинентальной.