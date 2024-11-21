«Не МБР»: на Западе не согласны с Украиной про удар межконтинентальной ракетой

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CBS News: РФ ударила по Украине баллистической, но не межконтинентальной ракетой

Россия якобы ударила по Днепропетровску (украинское название — Днепр) баллистической ракетой, но она была не межконтинентальной, сообщает CBS News со ссылкой на западных чиновников. Таким образом, американская телесеть опровергает заявления ВВС Украины, что Днепропетровск атаковали межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Журналисты также утверждают, что российские войска атаковали объекты в нескольких городах, однако основной удар пришелся именно по столице Днепропетровской области.

«Западный чиновник сообщил CBS News в четверг, что МБР не использовалась в ходе удара», — говорится в статье.

Два других чиновника из США также заявили, что Россия якобы ударила именно баллистикой, но не межконтинентальным оружием. Один из источников утверждал, что для удара, «по всей видимости», применили баллистическую ракету средней дальности.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что по Днепропетровску ударили ракетой, которая якобы по «всем характеристикам» напоминает межконтинентальную баллистическую. Минобороны России такую информацию не подтверждало.

Ранее Украина сама ударила по Брянской области баллистическими ракетами ATACMS, которые ей разрешили использовать США.