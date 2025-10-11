Страшное ДТП с квадроциклом в Татарстане: погиб 7-летний мальчик

сегодня в 19:36

В Татарстане 9-летний водитель перевернул квадроцикл и убил 7-летнего пассажира

Днем 11 октября в Татарстане у села Исергапова девятилетний мальчик, находясь за рулем квадроцикла, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта. В итоге его семилетний пассажир получил смертельные травмы, сообщает прокуратура Татарстана .

Предварительно известно, что дети находились на квадроцикле без взрослых. Управлял транспортным средством старший мальчик.

В итоге 9-летний водитель не справился с управлением, в результате чего квадроцикл перевернулся. На опубликованном кадре видно, что транспортное средство лежит всеми четырьмя колесами вверх.

Младший ребенок погиб на месте. О состоянии юного водителя ничего не сообщается. На месте происшествия работает врио прокурора Бавлов Фаниль Кадиров. Следственные органы начали проверку, чтобы установить все детали случившегося.

