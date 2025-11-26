Страшная трагедия в Пушкине: ребенок погиб, пока мама за рулем шла на обгон

сегодня в 11:00

Годовалый ребенок погиб, выпав из машины на ходу в Пушкине

Годовалая девочка погибла, выпав из идущего на обгон автомобиля в подмосковном Пушкине, сообщает Mash .

Скорее всего, малышка была непристегнута. Девочка сумела открыть дверь машины и выпала на дорогу, когда мама совершала обгон.

Женщина остановилась через несколько секунд после ЧП. Она пыталась реанимировать дочь, но все усилия оказались безуспешны.

Приехавшие на вызов медики тоже не смогли стабилизировать состояние пострадавшей. Ребенок умер от травм, полученных в результате падения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.