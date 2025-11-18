Страшная начинка в шоколаде: ребенок в Подмосковье чуть не проглотил проволоку

сегодня в 18:57

Ребенок в Подмосковье чуть не съел проволоку вместе с шоколадкой

В Подмосковье ребенок решил полакомиться шоколадкой, но едва не отправился на тот свет. Внутри угощения была металлическая проволока, которой он едва не подавился, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказала мама пострадавшего, шоколадку производителя «Красный октябрь» она приобрела в фирменном магазине «Аленка» в Лобне 16 ноября. Лакомство ребенок решил открыть на следующий день.

Упаковка сладости была обычной, никакого подвоха ни мать, ни ребенок не заметили. Откусив кусочек шоколадки, несовершеннолетний едва не подавился. Оказалось, что внутри угощения была металлическая проволока.

Матери пришлось срочно доставать инородный предмет изо рта ребенка. Она написала претензию производителю.

Ранее семиклассник подавился пирожком и умер возле школы в Кабардино-Балкарии. Предварительно, 13-летний подросток скончался от асфиксии.

