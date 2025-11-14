сегодня в 14:11

Семиклассник подавился пирожком и умер возле школы в Кабардино-Балкарии

Семиклассник подавился пирожком на перемене и умер возле школы в Кабардино-Балкарии. Предварительно, 13-летний подросток скончался от асфиксии, сообщает SHOT .

Инцидент произошел возле школы № 3 в городе Нарткала. Во время перемены школьник сбегал в ближайший ларек и купил пирожок. Перекусить решил по дороге обратно, но подавился и потерял сознание.

Поблизости оказались сотрудники школы, которые вызвали скорую и начали оказывать подростку первую помощь, но спасти ребенка не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республики. Назначена судмедэкспертиза.

