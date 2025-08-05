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Странный ящик прилетел на парашюте и приземлился в поле в Башкортостане

В поле рядом с поселком Чишмы в Республике Башкортостан приземлился странный ящик. Он прилетел на парашюте, о его происхождении ничего неизвестно, сообщает Baza .

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы. Туда же прибыли сотрудники ФСБ, военные и саперы. Они пытаются определить, что это за ящик.

Объект был привязан к самодельному парашюту из полиэтилена. Откуда он прилетел — неизвестно.

Из-за инцидента в сторону Чишмы даже было приостановлено автомобильное движение. По словам местных жителей, сейчас силовики исследуют ящик с помощью коптеров.

Ранее в столичном ТЦ «Место встречи Звездный» обнаружили подозрительный предмет. Из-за него из здания эвакуировали 150 человек.