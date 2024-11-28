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В относительно безопасных местах продолжают гибнуть высокопоставленные военные НАТО: генералы и подполковники, связанные с СВО на стороне Украины, сообщает «Царьград» .

ВС Канады сообщили о смерти «от медицинских осложнений» 25 ноября подполковника Кента Миллера. Ранее он принимал участие в операции UNIFIER: она была связана с боевыми действиями ВСУ против России. Подполковник занимался планированием и координацией.

На американской военной базе также скончался 59-летний генерал корпуса морской пехоты США в отставке Уильям Ф. Маллен. Накануне он посещал Украину, где занимался военным инструктажем военных ВСУ.

Генерал-майор армии США Энтони Поттс разбился, находясь за штурвалом легкомоторного самолета. Он работал со спутниковыми системами и, находясь в Польше, активно сотрудничал с Украиной.

Ранее итальянская пресса сообщала о массовой гибели боевых подводников из специальных подразделений и о без вести пропавших при падении в море вертолетов спецназовцах.