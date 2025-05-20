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Столичный суд арестовал обвиняемого в расчленении мужчины на 2 месяца

Бабушкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения мужчине, который расчленил своего знакомого, чтобы завладеть его имуществом, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы .

По данным следствия, Кирилл Васильев снял комнату у знакомого. Квартира находилась на Дмитровском шоссе. Мужчина задумал завладеть имуществом приятеля.

Действуя из корыстных побуждений, Васильев несколько раз ударил знакомого топором. Преступление обвиняемый фиксировал на камеру.

Спустя день Васильев расчленил тело жертвы. Он поместил части трупа в сумки, а затем отвез в безлюдные места.

Мужчине, которого обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предстоит пробыть в СИЗО 2 месяца.