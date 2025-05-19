Расчленил болгаркой: квартирант убил арендодателя в Москве, чтобы получить жилье

Мужчине, который расчленил москвича болгаркой, предъявили обвинение. Он признался, что убил жертву, поскольку хотел завладеть его квартирой, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемый снял комнату в квартире на Дмитровском шоссе. Жильем владел мужчина 1977 года рождения.

15 мая обвиняемый вооружился топором, зашел в комнату, где сидел хозяин недвижимости, и 15 раз ударил его, снимая убийство на смартфон. На следующий день убийца купил болгарку и несколько дисков для резьбы по металлу. С помощью этих инструментов он расчленил тело.

17 мая процедура продолжилась. Обвиняемый приобрел две крупные сумки, в которые поместил останки, провел уборку в квартире и поехал на такси выбрасывать страшный груз в безлюдные места.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщила, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признался в содеянном.

«Ранее я часто думал о том, чтобы убить потерпевшего и продать его квартиру. Однако твердое намерение у меня сформировалось именно 13 мая 2025 года — после моего увольнения», — рассказал обвиняемый следователю.