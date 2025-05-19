Расчленил болгаркой: квартирант убил арендодателя в Москве, чтобы получить жилье

Расчленивший москвича болгаркой мужчина хотел заполучить его квартиру
Происшествия

Мужчине, который расчленил москвича болгаркой, предъявили обвинение. Он признался, что убил жертву, поскольку хотел завладеть его квартирой, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Обвиняемый снял комнату в квартире на Дмитровском шоссе. Жильем владел мужчина 1977 года рождения.

15 мая обвиняемый вооружился топором, зашел в комнату, где сидел хозяин недвижимости, и 15 раз ударил его, снимая убийство на смартфон. На следующий день убийца купил болгарку и несколько дисков для резьбы по металлу. С помощью этих инструментов он расчленил тело.

17 мая процедура продолжилась. Обвиняемый приобрел две крупные сумки, в которые поместил останки, провел уборку в квартире и поехал на такси выбрасывать страшный груз в безлюдные места.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве сообщила, что на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Он признался в содеянном.

«Ранее я часто думал о том, чтобы убить потерпевшего и продать его квартиру. Однако твердое намерение у меня сформировалось именно 13 мая 2025 года — после моего увольнения», — рассказал обвиняемый следователю.