Столичный суд арестовал двух человек за госизмену

Суд засекретил материалы под делу о госизмене Некрасова и Омельченко

Мещанский суд Москвы арестовал двоих человек по делу о государственной измене, дела подозреваемых засекречены, сообщает ТАСС .

Суд отправил под стражу граждан России Некрасова М. Б. и Омельченко Т. Н. Их подозревают в госизмене, сказано в базе данных суда, на которую ссылается агентство.

Дела суд рассматривает в закрытом режиме из-за секретных сведений. Арестованным грозит пожизненное лишение свободы, указано в публикации.

Ранее в Волгограде суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам колонии по делу о госизмене.Он также обвинялся в сожжении Корана возле мечети,