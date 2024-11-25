Столичные спасатели полностью потушили пожар в промзоне в Москве

В Москве сотрудники МЧС России полностью потушили пожар в промзоне, где горел склад с бумажной и пластиковой продукцией, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства страны .

Спасатели сделали все, чтобы не допустить распространение огня на соседнее здание, где хранился фреон. После ликвидации открытого горения, спасатели не остановились и продолжили проливать конструкции до полного устранения пожара.

По данным на 20:37 по московскому времени, пожар ликвидирован. Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в промзоне в Москве вынужденно внесли изменения в расписание двух маршрутов общественного транспорта. Пассажиров попросили быть предельно внимательными и слушать объявления водителя, чтобы не пропустить свою остановку.