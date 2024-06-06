Столичная актриса погибла после аварии с понтоном в парке Петербурга

сегодня в 11:05

Из-за перевернувшегося в парке Петербурга понтона погибла актриса из Москвы

В аварии с понтоном в Екатерининском парке Санкт-Петербурга скончалась 28-летняя московская актриса театра и кино Анастасия Г. Также на лодке находились другие артисты из столицы, сообщает Mash.

Пострадавшими числятся 37-летняя Мария Ш., которой диагностировали переохлаждение, и 36-летняя Анна Т. с переохлаждением и оскольчатыми переломами пальцев ноги.

Погибшая актриса была выпускницей театрального института им. Щукина. Она играла в Театре Наций и Вахтангова. Через десять дней девушка должна была праздновать свой 29-й день рождения.

На пруду в Екатерининском парке в Царском селе 6 июня опрокинулся понтон. Он перевозил 24 человека и перевернулся, когда выполнял разворот.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.