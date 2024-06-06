Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском селе. Один человек погиб

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Человек погиб в результате опрокидывания понтона на пруду в Царском селе

На пруду в Екатерининском парке в Царском селе перевернулся понтон, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Инцидент произошел на Большом пруду в четверг. Понтон перевозил 24 человека, он перевернулся, когда выполнял разворот.

Четверых пассажиров госпитализировали, один из них позднее скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств ЧП.