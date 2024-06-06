Понтон с 24 пассажирами перевернулся на пруду в Царском селе. Один человек погиб
Человек погиб в результате опрокидывания понтона на пруду в Царском селе
На пруду в Екатерининском парке в Царском селе перевернулся понтон, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел на Большом пруду в четверг. Понтон перевозил 24 человека, он перевернулся, когда выполнял разворот.
Четверых пассажиров госпитализировали, один из них позднее скончался в больнице.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств ЧП.