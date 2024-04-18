Столб пламени высотой около 70 м возник под Харьковом после взрыва газопровода

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СМИ Украины сообщают, что в радиусе 40 метров от места взрыва газопровода плавится асфальт, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

После взрыва газопровода, на месте происшествия возник столб пламени. Высота огня достигает 70 метров. Что стало причиной аварии, не уточняется. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар по подстанции в Харькове, которая располагалась в районе железнодорожной станции «Лосево».

На Совете обороны Харьковской области в первой половине апреля приняли решение принудительно эвакуировать местных жителей. Речь шла о жителях 47 населенных пунктов.