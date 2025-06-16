Столб дыма в форме гриба: взрыв прогремел на фабрике фейерверков в Китае

Утром 16 июня в провинции Хунань на юге Китая раздался мощный взрыв. Он произошел на фабрике по производству фейерверков, сообщает Газета.ru со ссылкой на Global Times.

Предприятие расположено недалеко от деревни Шаньчжоу. Жители услышали страшный звук около 08:23 по местному времени. Затем они увидели, как над фабрикой поднялся густой столб черного дыма в форме гриба. Его успели снять на видео очевидцы.

Сразу после взрыва к месту происшествия прибыли медики, спасатели и полицейские. Удалось спасти девять человек, еще как минимум двое считаются пропавшими без вести. Некоторые из спасенных сильно пострадали.

Сейчас ведутся поисково-спасательные работы. Причины взрыва не уточняются.

Ранее мощный пожар произошел на лакокрасочном заводе в Казани. Там загорелось 500 «квадратов» пластиковых цистерн с растворителем, была опасность взрыва.